針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受終端需求放緩、拖累庫存調整步調等影響，加上美區域銀行風波餘波盪漾，增添貨幣政策方向不確定性，以及陸續釋出的法說訊息，與市場原本的預期出現落差，致使第二季以來市場呈現震盪整理格局。

就題材面，潘育憲表示，還是有些比較好的現象，像之前有部分美國科技股財報表現等正面消息；儘管庫存修正時程拉長，但有鑑於下半年有新產品上市、為傳統旺季，以及如之前庫存已修正過頭的PC，因為仍有剛性需求，還是有題材可期。

另一方面，安聯投信台股團隊表示，因全球景氣在通膨、去化庫存壓力下，主力應用如消費性電子未見成長力道，而原先市場寄望的伺服器市場成長性也因企業下修資本支出而成長趨緩，但其中因生成式AI所掀起的AI Server成為新應用，成為新亮點，明顯為近期受資金相對青睞的題材。

台股弱勢，主要還是受美股影響，Fed於5月升息一碼後，鷹派官員如明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里表示若高通膨已被證明具有黏性，聯準會可能不得不長期堅持升息。此外，美國總統拜登與國會領袖的債務上限協商，已延後到下周舉行，但白宮和國會幕僚們仍持續開會討論，試圖避免災難性的債務違約。穆迪分析(Moody’s Analytics)近期預測，債務違約將導致美國國內生產毛額(GDP)大減4%、超過700萬人失業，就算只是短暫違約，也可能導致200萬人失業。