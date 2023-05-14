小甜甜日前遭前夫控訴虐狗事件鬧得沸沸揚揚，但她昨（13）日突在臉書上發長文道歉表示自己說謊，也承認是自己不小心弄傷狗，坦言自己的精神狀態不佳；貼文一出，阿Ben（白吉勝）徐小可夫妻倆也現身留言區為小甜甜加油打氣，稱「神一定會赦免我們的罪」對此，陳沂見狀揭阿BEN夫妻倆的黑歷史加入戰場。

陳沂見阿BEN、徐小可夫婦在小甜甜的道歉文下留言打氣後，便在臉書發文揭露夫妻倆過去的爭議，首先她提到，徐小可過去上利菁節目時曾自稱被設局灌酒，當時阿BEN還放話，如果夫妻倆再上利菁節目，自己名字就倒過來寫，但後來徐小可又上節目「冰釋前嫌」，讓陳沂忍不住直虧，「從此之後白吉勝的名字就要唸成『勝吉白』」。

接著，陳沂還一一點出過去他們「說話不算話」的事件，包括當時阿BEN爆料藝啟發光教會逃漏稅「說如果沒有他會在臉書寫道歉文。後來真的查無不法，勝吉白也是裝死說謝謝指教」最後陳沂用他們鼓勵小甜甜的話作結尾「上帝或許會赦免你的罪，但是三斤祖奶奶，我、不、會」。

事實上，陳沂在小甜甜發出道歉文後也有發文表達自己的看法，她表示，小甜甜雖有承認說謊「但整篇文章依然在情緒勒索。說自己是因為生氣被前夫污名化才說謊的。說自己是個單親媽媽，然後從小沒有爸爸媽媽的保護⋯⋯我真的覺得很糟糕」雖然可以理解精神狀態不佳是無可奈何的事，但她認為這不是說謊可以被原諒的理由。