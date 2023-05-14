大腸癌蟬連15年國人新發癌症人數之冠，醫師表示，除了大腸癌外，民眾也要慎防高致死率的腸破裂，腸破裂原因包括大腸憩室症引發的憩室炎。據統計，60歲以上者5成有大腸憩室症，若發炎後會出現腹痛、發燒等症狀，但年長者常只是食慾不振，例如一名80多歲婦人曾因吃不下就醫，檢查發現是已爆發腹膜炎，因年紀大、免疫力差，之後仍離世。

台安醫院大腸直腸外科醫師糠榮誠在《健康2.0》表示，腸破裂的致死率極高，患者的症狀多為腹部劇痛，依其原因，主要分3種，包括血管性腸破裂（即血管堵塞導致腸中風、最後引發腸破裂）、大腸憩室炎導致的腸破裂、腸道堵塞的腸破裂。

家醫科醫師陳欣湄表示，就上述3種腸破裂原因，第1、3種較容易讓人理解，但第2種大腸憩室炎雖不為人所知、卻常發生。根據美國研究，60歲以上有50%的人有大腸憩室症。

陳欣湄說明，一般正常的大腸壁為平滑狀，大腸中的糞便的水分會不斷被吸收，越久越硬，導致該處的大腸壁並向外突出、鼓起產生「憩室症」，若糞石不小心掉落此憩室，就會形成「大腸憩室炎」，此時症狀很像發炎性腹痛，出現腹痛、發燒、噁心嘔吐、食慾不振。

她表示，年紀輕的患者症狀較明顯，較容易被察覺，相較下，年長者的症狀較不明顯、常只是吃不下，但腸破裂引發的腹膜炎常可致命。她舉例，曾有一名80多歲的婦人掛急診，主訴只是悶痛、食慾不振，電腦斷層發現是嚴重腹部發炎，因年紀較大、免疫力差，之後仍離世。