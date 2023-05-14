教育部公布110學年國中小菜市仔名，全國有18所中正國小、7所中正國中，16所中山國小、6所中山國中，中正、中山是國中小最常用的兩個校名。此外，110學年學生數最多的學校是台大3萬2923人，最少的則是澎湖縣虎井國小2人。

教育部統計，110學年國小最常用校名分別是中正有18所、中山16所、成功16所、大同15所、信義14所。其中，全台讀中正國小人數計1萬4265人，占全國小學生數的1.22％；全台讀中山國小人數有1萬3228人，占全國小學生數的1.13％。

至於國中最常用校名，中正有7所、中山有6所、忠孝有5所、成功有4所、三民有4所。其中，全台讀中正國中的人數是6306人，占全國國中生數的1.43％；全台讀中山國中的有6340人，占全國國中生數1.44％。

在大學方面，110年學年學生數最多的是台大的3萬2923人，最少的是和春技術學院的301人。至於高中方面，教育部沒有公布最多學生的學校，但學生數最少的學校有兩所，分別是嘉義市私立仁義高中及高雄市光禾華德福實驗學校均只有8人。

此外，全國最大的國中是台南市立復興國中，有3011個學生；學生數最少的國中則是澎湖縣立望安國中，僅有8名學生。至於小學，全國學生數最多的小學是新北市永和區秀朗國小有3402人，最少的則是澎湖縣虎井國小2人。

此外，110學年學士班男生選讀科系前3名分別是電機系有2萬7434人、機械系有2萬5471人、資工系有2萬1502人；學士班女生選讀科系前3名則是護理系有2萬2109人、企管系有1萬9471人、財金系1萬0737人。