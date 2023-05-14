女星小甜甜（張可昀）日前遭前夫指控虐狗，她先是矢口否認外，還開直播爆哭要前夫停止抹黑「放過她」，沒想到昨（13日）她發長文道歉，並坦承自己為了反擊前夫而說謊表示「茼萵確實不小心被我弄傷」，貼文曝光後，不少友人也替她打氣，就連先前在小甜甜直播中現身的馬國畢也回應了。

小甜甜坦言這幾天難過又很怨憤，「甚至，曾經有想結束一切離開世界的念頭」，她知道自己現在狀況很不好，但為了女兒她不能放棄，因此知道需要先坦承認錯，「我必須勇於坦承，關於我的愛犬茼蒿的事…我說謊了」。她承認為了和前夫對槓所以說謊，「真相就是，我的狗狗茼萵確實受傷了！茼萵確實不小心被我弄傷」，表示因為牠毛打結，她用安全剪刀處理，卻不小心劃傷了，「但是我絕對絕對不可能虐狗」。

此外，小甜甜先前提到在5月3日時帶著茼蒿一起去墾丁，還要在場藝人幫忙作證，而當時馬國畢和賴慧如也點點頭說有，指的是「小甜甜有到墾丁，但對她愛犬是否有一同前往並末回應」。對此，小甜甜表示，5月3日是茼蒿出院的日子，她也確實隨著劇組一起下南部，「所以真相是我沒有帶茼萵一起去南部，我說謊我帶了茼蒿南下，拖了同行藝人下水，我要為我說謊道歉。」而馬國畢不免遭到網友質疑在幫忙說謊，小甜甜則解釋，「他完全沒有，他一直告訴我事情要用對的方式，請不要誤會畢哥。」

貼文曝光後，許多圈內好友也紛紛為小甜甜加油打氣，馬國畢就留言：「勇敢面對問題就先解決一半了！但逃避問題就直接增加一倍，甜甜加油，好好調整自己！不能一錯再錯。」，鼓勵小甜甜「承認過錯是需要極大的勇氣！我們都不是完美的人，都會因為一時衝動而說錯話做錯事…但我們相信，只要回到上帝面前，認罪並悔改，神一定會赦免我們的罪，甜甜，妳不孤單，我們都在。」