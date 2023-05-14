烏克蘭總統澤倫斯基昨天在義大利會見義國官員和教宗方濟各之後飛離羅馬，並在今天推文宣布，他已抵達德國柏林。這位領袖正在尋求盟友支持，以對抗俄羅斯入侵。

Already in Berlin. Weapons. Powerful package. Air defense. Reconstruction. EU. NATO. Security. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天凌晨推文說，「已經在柏林了」。

澤倫斯基上次訪問德國，是去年2月俄烏戰爭爆發前他到德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。

德國是歐洲最大經濟體，俄烏戰爭開始時，一些人批評德國回應猶豫不決，但現在，德國成為烏克蘭最大的財政和軍事援助提供者之一，領先法國等其他歐洲大國。

德國昨天宣布對烏克蘭提供27億歐元（30億美元）軍事援助，是自俄羅斯入侵以來最大規模。德國承諾必要時進一步援助基輔，還接納了約100萬烏克蘭難民。

全球市場研究調查公司易普索（Ipsos）1月調查顯示，認為因當前經濟危機，德國無力向烏克蘭提供財政援助的德國人比例上升了9個百分點，達到56%。

該調查還顯示，德國對接受來自烏克蘭的新難民和提供軍援的支持有所下降。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120514