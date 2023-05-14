泰國政府為配合數位經濟成長，強化國家經濟發展動能，選擇以智慧城市為出發點，推出多項優惠投資方案，積極開發建設智慧城市，期望在20年內發展100座智慧城市；相繼推出「智慧泰國 2020」、「泰國4.0」等重大國家政策，展現泰國政府邁向現代化發展的重要決定。深信在可預期的將來，曼谷、芭達雅、清邁等大城市將陸續轉型為智慧城市，5G、AIoT等應用亦將成為智慧城市建設新指標。有基於此，中華電信將以成功協助台灣縣市政府建設智慧城市的實際經驗，跨國分享並協助泰國各單位完成其實現百座智慧城市的新目標。

中華電國際分公司總經理吳學蘭表示，這次與泰國最大的國營配電企業PEA合作，充分展現中華電邁向國際的承諾，也是中華電拓展海外市場的重要里程碑。中華電將透過PEA在泰國廣布之電力基礎建設及在能源方面的積極佈局，預期將有更多的國際發展與合作機會，加速邁進全球市場；未來更希望持續廣結盟，創建跨國生態平台，將台灣資通訊產業之豐沛量能注入國際市場，實踐跨國跨域的新未來。

泰國地方電力局(PEA)是泰國最大的配電公司，市佔率超過68%；2018年起PEA更帶頭搶進智慧能源，再生能源及充電系統的商機，為泰國政府的數位轉型策略提供最重要的基礎建設。本MOU簽定完成後，雙方將以PEA曼谷園區做為中華電智慧城市解決方案之展示場域；初步規劃於本園區同步建置如CHTCityOS、智慧桿、智慧電表等智慧城市解決方案，以成為智慧城市示範預定地，同時，PEA也已選定其他具發展潛力的城市，將率先與中華電共同建置智慧交通等解決方案，期改善當地治安問題，並引進中華電信在台灣提供的智慧能源解決方案等至泰國，以期能更近一步協助泰國完成「智慧泰國」的願景。