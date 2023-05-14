根據《財訊》報導，比亞迪2022年全球銷售新能源車186萬輛，奪下全球新能源車龍頭。今年第1季，它在中國也以44萬輛的銷售成績，首度成為中國最暢銷的汽車品牌。

中國商場，誰主浮沉？自1990年代民營企業崛起以來，商場風起雲湧，雖說江山代有才人出，能上得了台面的企業家多如過江之鯽；但是，經營不善退場，或者涉案下獄的大有人在，能夠撐過這30年仍還屹立不搖者可說屈指可數，比亞迪創辦人王傳福正是箇中能人。

根據《財訊》報導，比亞迪近來頻傳捷報，今年1月30日公布業績顯示，比亞迪2022年在全球銷售新能源車186萬輛，超車特斯拉，奪下全球新能源車龍頭。4月18日，中國第1季乘用車銷量（含燃油車和新能源車）數據出爐，比亞迪以44萬輛的銷售成績，超越中德合資的福斯汽車（中國稱大眾汽車），首度成為中國最暢銷的汽車品牌。

1990年代以傳統鎳氫電池起家的比亞迪，為何在今日廝殺慘烈的車市如此勇猛？部分業界人士歸因於受到中國政策庇護，藉由政府巨額補貼來推動低價策略搶市。然而，政府補貼並非獨厚比亞迪一家，其他雨露均霑的大大小小車企，依舊深陷紅海之中，隨時面臨新一波的市場淘汰。

《財訊》報導指出，比亞迪今日的成功，與王傳福的「硬頸」性格和獨到眼光有著密不可分的關係。貧困農家出身的王傳福，父母在他十幾歲時雙亡，靠著哥哥輟學打工供他念書。王傳福大學就讀中南礦冶學院，接著碩士攻讀北京有色金屬研究院，畢業後再留校任教，一路鑽研的正是與電池息息相關的專業領域，奠定了王傳福在電池行業的權威地位。

1993年，王傳福憑著專業實力，爭取到其研究院在深圳電池公司的總經理職位，此時他發現電池市場的巨大商機，於是1995年毅然辭掉國企高管職位，自行在深圳創辦比亞迪。公司初期以生產鎳氫、鎳鎘電池為主，第一張重要訂單是來自台廠大霸電子，幫比亞迪賺到第一桶金。

比亞迪1996年正式跨入鋰電池。王傳福提早十年布局未來新能源車和智慧手機高度依賴的鋰電池，可見其市場遠見。

《財訊》分析，要創業，光擁有專業知識不夠，還必須有相適應的設備才能投產變現。為此，王傳福親赴當時擁有全球九成鋰電池市占率的日本取經，希望獲得相關生產設備，但因日廠開價過高而作罷。王傳福返國後，依照他考察所學，開發出成本較低的設備，協助比亞迪於1998年開始量產鋰離子電池。