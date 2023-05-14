蔡政府致力推展綠電，許多農地不再種田，都蓋滿太陽能板。前台南縣長蘇煥智今天表示，他堅決反對特農變更為種電專區，呼籲民進黨政府及農委會毀滅優質農田的政策，應該立即停止！

為兌現非核家園支票，政府大力推展綠電，近年大量利用中南部農地，投入新型態的商業模式「太陽能種電」，由農民出租農地給光電業者種電，並向業者收取租金；光電業者協助在農地上裝設太陽能系統，將其太陽能產出電力銷售給台電；再由台電向光電業者躉購20年電力，並支付費用給光電業者。

這套模式也讓中南部許多農地大量被蓋上太陽能板，蘇煥智今在臉書表示，他昨天下午在台南後壁區菁寮往白沙屯的路旁真的看到「特定農業區」優質農地被變更為種電專區，「這是一個很嚴重消滅優質農田的問題」。

他認為，特定農業區蓋光電必須落實農電共生，不可以犧牲農業生產機能。他堅決反對特農變更為種電專區，反而農村社區有許多屋頂及空地卻完全沒有善加利用來作綠電。呼籲民進黨政府及農委會毀滅優質農田的政策，應該立即停止！