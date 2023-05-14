教育部青年署今年透過25組「學習性青聚點」提供67個蹲點在地的實作機會，由各地具備行動場域經營以及推動社區事務經驗的在地學習性青聚點親自擔任業師，提供至少約1個月的社區蹲點機會，每名青年至少有2萬元的實作獎學金，讓他們能無後顧之憂地進行社區參與。

教育部青年署表示，蹲點實作透過一系列專題講授、參訪討論、在地經驗交流、小組演練與實作等方式，引領青年熟習社區事務，啟發青年思索解決問題以及運用資源的方式，最終整合所學，獨立完成宣傳推廣社區文化或促進社區公益的專案計畫。

例如今年度蹲點實作的合作單位之一，也是長期關注新住民與移工議題的「越在嘉文化棧」，從影像製作到編輯採訪的訓練，培力蹲點實作生成為具有服務力與紀錄力的青年行動者。

實作生以新移民二代與移工文化為核心，透過田野調查與實際參訪，產出文字或影像實務作品，以結合自身專業及數個月的蹲點觀察，將獨特的視角透過影像、文字、聲音等方式，實踐社會關懷。去年並以邀請新二代分享成長故事的系列 Podcast『「移」面之詞』，成功入選111年Dream Idea績優點子，展現青年們對非主流議題溫柔而堅定的關懷。

另位於台中的「好伴社計」則提出了「社計現場」計畫，以講座、工作坊、聚會、培力等方式，引導實作生走入現場，親身看見並發掘關心社會議題的多種可能，與來自不同身分背景的實作生一同探索台中舊城的人事物。

最終以插畫、文章和設計小物等媒介，探討台中火車站無家者的處境與東協廣場的跨海移工休閒秘密基地，成功以數位和實體載體呈現出舊城的多種面向。

教育部青年署歡迎18至35歲，關心在地事務、對社區事務懷有夢想及想法的青年至網站報名（https://changemaker.yda.gov.tw/Intern），根據自己的所在地與興趣主題註冊及選課，一同踏上這場不只是了解社區，更是認識自己的精彩旅程。