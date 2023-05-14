呂明雄（左二）在苗栗縣觀護協會擔任講師及志工。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

呂明雄（右一）經常自掏腰包頒贈獎學金鼓勵學生努力向學。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

現年85歲的呂明雄，1968年回到苗栗故鄉擔任英文老師，任教38年從校園退休，但仍積極參與社會工作，除投身苗栗縣觀護協會從事少年輔導工作，還透過設立獎學金來幫助學生，去年榮獲獲教育部「教育奉獻獎」，是全國獲獎的20人之1，更是苗栗縣唯一獲獎者。

呂明雄畢業於淡江文理學院外文系，在教育界服務38年、桃李滿天下，於1999年退休，退休後更在任教的學校後龍國中，設置「呂明雄鄭美禰英文獎學金」，頒發每班前3名英語績優獎學金各1000元及獎狀，迄今已有18年，受獎者達200多人。

此外，在他退休前的7年，就加入苗栗縣觀護協會，擔任講師及志工，迄今30餘年，輔導無數青少年成為社會有用的人才。同時經常前往苗栗縣內各級學校，作預防犯罪、反霸凌、反黑反毒、性平教育等議題等宣導演講，增進青少年對社會的認知，降低犯罪率。

呂明雄也在擔任後龍鎮萬善祠委員兼文書組長期間，積極參與社會公益服務，特別提案訂定「百姓公獎學金獎勵辦法」，每年編清寒獎學金預算80萬元，以3600到4800元不等，鼓勵國中小學生努力向學。他經常自掏腰包，協助弱勢救助、辦理學生免費晚自習，默默無私行善，為苗栗清寒學生奉獻，也讓他榮獲教育部頒贈教育奉獻獎。

呂明雄說，做好事要保持歡喜心，不要計較自己做比別人多，自己能做到的就以歡喜心，盡力去做，這是他長年以來的座右銘，他退休後到現在將家庭教育、學校教育及社會教育，當作晚年畢生志業，未來希望以教好青少年為己任，繼續為地方盡一分心力。