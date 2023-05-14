林口長庚醫院護理部督導王琦，今年榮獲112年台灣傑出護理人員獎「服務奉獻獎」。她自1988年護理學校畢業後，即進入長庚醫療體系服務迄今逾35年，近年致力打造『智慧手術室』為目標，並在疫情期間協助建置全國第一間具負壓前室之正壓手術室，建立新冠肺炎手術室防疫標準照護流程，是一位具臨床、教學與行政兼併的專業護理師，得獎實至名歸。

王琦小時候受卡通影響，嚮往當一名出色的護理工作者，迄今已服務於臨床逾35年，是具臨床、教學與行政兼併的專業護理師。(圖/長庚醫院提供)

王琦督導因小時候受卡通影片「小甜甜」的影響，從此嚮往當一名出色的護理工作者。如願進入長庚醫療體系後，仍不斷充實自我、持續成長，不僅臨床作業從不間斷，同時積極進修取得碩士學位。

她戮力創造手術病人安全及改善手術室護理職場環境安全為職志，並以打造『智慧手術室』為目標，在職期間引進全國首創『醫療運輸機器人』並加以推動，協助手術室內手術器材由機器人運送，分擔護理人員的負荷，讓護理專業回歸於臨床照護提升品質，進而確保病人照護品質與安全。

王琦(前排右1)與護理師們準備蛋糕，為隔離期間生日的住民慶生。( 圖 / 長庚醫院提供)

她同時推動手術團隊執行手術安全查檢作業，建立標準作業流程，透過資訊化輔助，建立『手術動態訊息面板』及『手術智能面板』，運用BI手法與控台作業結合，掌控手術動向，有效縮短緊急手術病人的等待時間，將手術進展、病人狀態結合醫療設備以數據化方式呈現，幫助手術團隊作出判斷加速手術作業流程，提升手術安全性和效率，達到醫、護、病三贏的效果。

新冠肺炎肆虐期間，王琦在防疫推動上亦不遺餘力。她規劃新冠肺炎專責手術室配合防疫作業，2020年5月協助建置全國第一間具負壓前室之正壓手術室，建立新冠肺炎手術室防疫標準照護流程，設計手術排程預警式提醒醫護人員及有效的阻斷病毒外散。

她更主動參與新冠確診個案照護作業，擔任臨時檢疫所現場護理主管，協助導入全台最新「虛擬病房平台」，以雲端無縫健康管理方式，帶領護理照護團隊設計規劃收治流程及動線、客製化護理照護系統，不僅保障病人權益，也確保工作同仁免於因照護產生的風險。

從跨部門積極開發新事務，及透過各種工作改善、專案手法或品管圈運作，實際帶領同仁進行推動專案改善以提高工作效率，王琦督導說，感謝長庚體系提供豐富的資源及醫護團隊夥伴們不吝的支持與努力，她才能獲此殊榮，今後更鞭策自己繼續對自身的職務及護理專業貢獻一己之力，持續打造一個被護理師和病人信賴優質的醫療工作環境及友善的職場。