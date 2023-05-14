根據《財訊》報導，超微在去年2月完成對賽靈思的收購後，如今賽靈思不僅成為超微營收成長的重要引擎，今年更成為超微抵抗市場逆風的利器，未來在ADAS 和5G 的應用成長性令人期待。

美國聯準會升息議題為全球民生消費市場帶來極大的不確定性，在時序進入五月後，科技大廠陸續發布2023年第1季財報，其成績單皆不盡理想。英特爾更僅繳出117.15億美元的營收表現，對比2022年第1季，大幅衰退36.2%，而英特爾的主要對手超微（AMD）營收卻僅衰退9%左右。

《財訊》報導指出，關鍵在於，2022年2月超微完成對賽靈思（Xilinx）的收購後，賽靈思不僅成為超微營收成長的重要引擎，2023年更成為抵抗市場逆風的利器。只不過，超微營收雖然小幅衰退，但營業利益衰退高達4成，主要是受到資料中心、桌機和筆電的拖累。

細究超微各部門的營收表現，筆電與桌機（Client）、遊戲（Gaming）部門的營收表現都是衰退，資料中心（Data Center）僅有微幅成長。其中，占比最高的遊戲部門，營收衰退6.3%；而過去曾繳出高達21.52億美元營收的筆電與桌機部門，今年第1季竟剩下7.39億美元，衰退幅度最大。

《財訊》也發現，其中僅嵌入式應用（Embedded）表現一枝獨秀，營業利益率在第一季達到驚人的51.1%，遠遠甩開其他3個部門，成為超微面臨全球景氣如此不佳的最佳功臣。

超微之所以會出現如此之大的轉變，主因在於超微在2020年年底宣布收購FPGA（可編程邏輯閘陣列）大廠賽靈思，並於2022年2月完成收購。尤其，隨著疫情紅利時代結束，PC高成長的榮景已經過去，根據TrendForce的預估，2023年的筆電出貨量對比2022年同期將下滑13%，超微雖然能夠憑藉台積電所帶來的製程優勢，持續蠶食英特爾的市占率，但對於帶動營收成長恐怕也相當有限。超微執行長蘇姿丰在法說會中也直言，長遠來看，嵌入式應用部門將會持續成長。

根據《財訊》報導，在收購了賽靈思之後，超微所能跨足的應用領域更加廣泛，諸如量測設備、先進輔助駕駛系統（ADAS）、5G 基地台、國防航太與安全監控等，這些大多都是超微過去未曾觸及的應用領域；隨著自駕車議題與5G 的滲透率逐漸提升，自然也成為嵌入式應用部門成長的重要動力。

《財訊》報導指出，據Allied Market Research的研究顯示，ADAS在2022年的產值為309億美元，預估2030年將成長至651億美元，年複合成長率達9.7%。賽靈思在2020年時，便曾公布包括比亞迪、Subaru、戴姆勒集團等車廠，皆已是其客戶，當時所提供的產品線所採用的製程為28與16奈米。2021年更以16奈米製程的車用MPSOC，與全球汽車零組件大廠Continental合作，就SAE L2至L5等級自駕車所需要的4D成像雷達系統進行開發。