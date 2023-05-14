中共總書記習近平近日在河北考察，主持召開深入推進京津冀協同發展座談會並發表重要講話，充分肯定中共十九大以來京津冀協同發展取得的成績，提出新要求、作出新部署，為深入推進京津冀協同發展注入強大思想和行動力量。大陸官媒新華社13日刊發評論員文章稱，讓京津冀成為中國式現代化建設的先行區、示範區。

文章稱，疏解北京非首都功能初見成效，雄安新區建設取得重大階段性成果，北京城市副中心高質量發展步伐加快，「軌道上的京津冀」加速形成，美麗宜居京津冀取得豐碩成果，科技創新和產業融合發展水平持續提升……

文章稱，深入推進京津冀協同發展，關鍵是牢牢牽住疏解北京非首都功能這個「牛鼻子」。要堅持積極穩妥、穩中求進，控增量和疏存量相結合，內部功能重組和向外疏解轉移兩手抓，著力抓好標誌性項目向外疏解，繼續完善疏解激勵約束政策體系，通過市場化、法治化手段增強向外疏解的內生動力，進一步從源頭上嚴控北京非首都功能增量。

文章稱，規畫建設北京城市副中心和河北雄安新區是推進京津冀協同發展的兩項戰略舉措。深入推進京津冀協同發展，要推動北京「新兩翼」建設取得更大突破。北京城市副中心建設要處理好同雄安新區的關係，「兩翼」要協同發力，有效解決北京「大城市病」問題。要處理好同中心城區的關係，實現以副輔主、主副共興。要加快推進第二批北京市屬行政企事業單位遷入副中心，處理好同周邊地區的關係，帶動周邊交界地區高質量發展。

文章稱，深入推進京津冀協同發展，要充分發揮京津冀作為引領全國高質量發展三大重要動力源之一的作用。京津冀擁有數量眾多的一流院校和高端研究人才，創新基礎扎實、實力雄厚，要強化協同創新和產業協作，在實現高水平科技自立自強中發揮示範帶動作用。創新是第一動力，人才是第一資源。要集聚和利用高端創新資源，加快建設北京國際科技創新中心和高水平人才高地，構建產學研協作新模式，強化企業的創新主體地位，鞏固壯大實體經濟根基，著力打造中國自主創新的重要源頭和原始創新的主要策源地。

文章稱，京津冀協同發展是一個系統工程，既要把握區域差異，又要注重優勢互補，形成更為緊密的協同推進格局。要繼續加快推進交通等基礎設施建設，唱好京津「雙城記」，把北京科技創新優勢和天津先進製造研發優勢結合起來，發揮河北環京津的地緣優勢，持續深化北京、天津對河北的幫扶，帶動河北有條件的地區更好承接京津科技溢出效應和產業轉移。要進一步推進體制機制改革和擴大對外開放，下大氣力優化營商環境，積極同國內外其他地區溝通對接，打造全國對外開放高地。