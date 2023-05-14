面對全球數位科技應用蓬勃發展，資安威脅攻擊加劇，而台灣「資安即國安2.0」政策亦積極推動上市櫃公司設置資安長、專責主管與單位，國內產業對資安人才需求缺口增加，根據104銀行統計，現今資安工作職缺比五年前成長了1.5倍，幾乎一個資安人才就有3~4間企業爭相網羅。

「新資訊安全學程」將透過多元產學合一讓學生提前接軌資安產業，為未來資安人才儲備戰力。

「新資訊安全學程」是為淡江學子量身打造，將於112學年度在資訊管理系正式開課，開放淡江大學三年級學生申請，預計三年內可為業界培育出上百名的資安專業新鮮人。學程共兩年，首年以資訊安全實務基礎與資安企業實務應用為主軸，由遠傳資安長朱建國與數聯資安專業顧問團隊授課，包含資安標準與規範認識、網路安全、系統安全、新興科技安全與資安檢測，搭配業師專題講座。

遠傳與數聯資安更於校園建置雲端資安實驗室，將採用最新的微軟Azure 相關資安技術作為課程實作環境，帶領同學實機操作進行社交工程郵件演練、系統弱點掃描與網站弱點掃描實作。第二年為企業實習學分，讓學生實際參與企業資安防禦相關工作，畢業後可優先面試，獲得無縫接軌就職的機會。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理，同時也是淡江大學校友的胡德民指出，有鑑於當前業界對於資安人才需求孔急，而莘莘學子們也期盼能對接當前就業熱點，獲得理想待遇，遠傳與數聯資安攜手淡江大學合作規劃與開設新一代資安學程，有其指標性意義。除了響應教育部高教深耕計畫對於校園資訊安全的重視，更把產業實戰與資安新科技研究量能注入校園。淡江大學的資訊科學教育具有多年豐富經驗與完整的師資陣容，搭配遠傳與數聯資安的專家團隊，課程內容精彩可期，必定能為台灣培養出更多未來的資安骨幹力量。

遠傳從淡江大學開始，擴大資安人才的供給面，真正從儲備資安人才的工作來推動「資安即國安」的目標。遠傳期盼能與更多大專院校展開合作，擴大辦理資安學程，為國內資安產業蓬勃與產業資安人才齊備帶來正向的循環。