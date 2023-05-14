據俄羅斯衛星通信社5月13日報導，俄羅斯內閣已把俄通過遠東線路向中國輸送天然氣的協議提交給俄羅斯國家杜馬批准，文件刊登在俄羅斯國家杜馬的電子數據庫中。

文件中稱：「在進行批准2023年1月31日在莫斯科和北京簽署的俄羅斯政府和中國政府間的通過遠東線路從俄羅斯向中國供應天然氣的合作協議的工作。」

12日，根據俄羅斯法律信息網站公佈的文件，俄總理米舒斯京簽署命令，決定俄政府批准關於俄羅斯通過遠東路線向中國輸送天然氣的協議，並將相關文件提交至俄國家杜馬（議會下院）審議。

俄羅斯能源部部長尼古拉·舒爾吉諾夫此前11日在社交媒體上就曾表示，經「遠東」線路向中國供應天然氣的協議是俄中兩國在天然氣合作上的重要一步，並希望合作能進一步發展。

他還說：「中國多年來都是我們最大的戰略合作夥伴，包括在能源領域的合作。在天然氣領域上，我們與中國的合作取得了重大的成果，包括『西伯利亞力量』項目，希望進一步發展合作關係。」