女星林依晨2014年嫁給圈外男友林予超，婚後愛得低調的兩人鮮少在公開場合同框，而日前陸網瘋傳兩人正在協議離婚的消息，對此，林依晨的經紀人發文闢謠「人家好的很呢！」事隔幾天後，林依晨也在社群曬出多張自己去看魏如萱（娃娃）的演唱會的照片，看起來心情未受到太大的影響。

林依晨昨（13日）到台北小巨蛋參加魏如萱的演唱會，事後也曬出一系列照片，文案中則寫著：「天吶！怎麼可以那～～麼好聽又好看？！」照片中可見，林依晨穿著一身黑色的裝扮，頂著淡妝容的她露出燦爛笑容，心情狀態看起來不錯。

此外，她特地送上花籃給魏如萱，字卡上的屬名的地方俏皮寫下：「愛妳的依晨」還附上一個親吻的表情符號，然而，當天在現場的粉絲也興奮留言「超幸運女孩，我有看到有依晨」。

事實上，出道多年沒又傳過什麼緋聞的林依晨，婚後也鮮少分享家庭生活，對私生活相當保護，因此曾被陸網造謠林于超帶嫩模回家、林依晨嫁豪門需早起給公婆請安等，而這也讓林依晨在2021年罕見再微博發出6點聲明「我不卑微，他也不渣」駁斥傳言，更無奈說道：「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了，真是委屈他了」最後，林依晨希望大家都能對周圍人多一些善意、給多一點隱私。