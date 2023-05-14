台灣撞球「柯氏兄弟」柯秉逸、柯秉中去年在疫情之後重返世界舞台，哥哥柯秉逸13日在布倫特伍德的世界花式撞球大師賽（2023 World Pool Masters）摘下冠軍，他決賽以13比5擊敗阿爾巴尼亞名將卡西（Eklent Kaci），成為台灣摘冠第一人。

卡西開賽之初取得先機，但是沉不住氣，遭到柯秉逸迎頭趕上，一陣拉鋸之後被柯秉逸逐漸甩開，在9比5的時候卡西失去縮小差距的最後機會。柯秉逸說：「感覺很棒，我一直想要在世界花式撞球大師賽摘冠，在我打敗傑森蕭的時候（蘇格蘭名將Jayson Shaw），我已經覺得有機會摘冠了。這很困難，我很高興自己做到了，我知道能夠戰勝我的只有我自己。」

台灣選手先前在世界花式撞球大師賽的最佳成績是亞軍，所以柯秉逸視為奪冠的重要目標，他去年闖進4強，今年終於為自己與台灣抱回首座冠軍。賽事總獎金12.5萬美元，冠軍柯秉逸可帶走其中4萬美元（新台幣123萬）。

今年33歲的柯秉逸出生於宜蘭，綽號「撞球王子」，他2015年斬獲世界9號球錦標賽冠軍、10號球錦標賽冠軍、世界盃花式撞球雙打賽冠軍。