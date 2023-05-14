台灣自來水公司辦理龍潭三坑原水站原水管改善等5項工程，南桃園預定從5月15日0時至16日15時停水，最長停水39小時，桃園市政府請民眾提早於停水前6小時完成儲水，並在停水期間關閉抽水機電源。市府表示，已做好準備全力因應，並請台水公司確實掌握這次停水各項工程施工進度，確保如期復水。

這次停水及降壓區域以南桃園為主，共計304個里，停水戶數共約39萬戶，其中停水18小時約4.4萬戶、20小時約9000戶、31小時約28.1萬戶及39小時約5.6萬戶。為減少市民不便，桃園市府與台水公司合作，設置台水公司70處飲用水供水站、市府234處非飲用水供水站及開放水井32口，以供民眾就近取水。各供水站及水井開放時間為5月15日上午8時至21時及5月16日上午8時至16時。

停水區域及時間，可搜尋https://reurl.cc/1edZY9；供水站查詢資訊，請搜尋https://reurl.cc/V8AKYA。民眾可至經濟發展局官網停水專區點選「停水查詢」、「飲用水供水站」及「非飲用水供水站及水井」，查詢停水資訊及供水站與水井地圖點位。

經發局也提醒民眾在停水期間應注意事項：

一、停水前：請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

二、停水期間：

(一)停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

(二)如未關閉抽水機電源：

1.馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

2.易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

(三)建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

(四)水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。