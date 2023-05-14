中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥13日出席在上海舉辦的2023年中國品牌日活動，並在中國品牌發展國際論壇致詞時表示，鼓勵企業實施品牌戰略，引導企業在提升產品與服務品質上下功夫，推動企業將中華文化元素融入品牌建設，打造中國精品和「百年老店」。

澎湃新聞14日報導，2023年中國品牌日活動由大陸國家發改委聯合中宣部、工業和訊息化部、農業農村部、商務部、國資委、市場監管總局、國家智慧財產權局和上海市政府共同舉辦，主題是「中國品牌，世界共用；品牌新力量，品質新生活」。

丁薛祥指出，品牌是高品質發展的重要象徵，加強品牌建設是滿足人民美好生活需要的重要途徑。習近平主席強調，要推動中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國品質轉變、中國產品向中國品牌轉變。中國著力加強品牌建設，出台一系列政策舉措，促進品牌培育、發展、壯大，打造自己的知名品牌，做強做大民族品牌，推動品牌發展取得顯著成績。

丁薛祥強調，中國將以滿足人民群眾日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實開展中國品牌創建行動，為經濟社會高品質發展提供有力支撐。完善品牌培育發展機制，把品牌創建融入現代化產業體系建設，打造提升農業品牌，壯大升級工業品牌，做強做精服務業品牌，推動形成一批影響力大、帶動性強的優質品牌。

丁薛祥指出，鼓勵企業實施品牌戰略，引導企業在提升產品與服務品質上下功夫，推動企業將中華文化元素融入品牌建設，打造中國精品和「百年老店」。加強品牌保護，嚴厲打擊商標侵權等違法行為，切實維護公平競爭的市場秩序，積極營造品牌發展的良好環境。

丁薛祥表示，推動品牌建設要各美其美，也要美美與共。他提出3點倡議：一是共同呵護品牌成長，推動完善品牌相關的智慧財產權國際規則和標準，加強商標品牌保護、糾紛處置跨國協作；二是加強品牌經驗交流，攜手推動品牌建設高質量發展；三是促進品牌全球共用，為各國人民提供更多優質產品和服務。

上海市委書記陳吉寧參加有關活動，並在中國品牌發展國際論壇上致詞。他指出，中共二十大對品質強國建設作出新的戰略部署。上海持續打響「四大品牌」，並以更大力度培樹品牌，聚焦上海「五個中心」建設重點領域，大力開展品牌創建行動，完善品牌發展的促進機制和支持制度，抓住智慧化、綠色化、融合化機遇，突破關鍵核心技術，讓更多自主創新品牌脫穎而出。

陳吉寧強調，要以開放胸襟匯聚品牌，用好進博會平台，建設國際消費中心城市，讓中外優秀品牌在上海這個國際大舞台競相綻放。以最優環境服務品牌，完善品牌評價標準，加強品牌保護，建設品牌專業化服務平台，發展更高水準的生產性服務業和專業服務業，助力更多中國品牌走出國門、走向世界。

大陸國家發改委主任鄭柵潔出席論壇並致詞。他指出，通過不懈努力，品牌建設已經成為全社會的廣泛共識和自覺行動，成為推動高質量發展的有力支撐，成為加快構建新發展格局的生動實踐。培育打造一批品質過硬、美譽度高、競爭優勢明顯的中國品牌，既有利於擴大高品質產品和服務供給，有效引領、激發和拓展消費需求，又有利於促進技術創新，提升產業鏈供應鏈現代化水準，還有利於推動更多中國產品和服務「走出去」，提升貿易投資合作品質和水準。