近年雙語教育成為重要國家教育政策，父母們該抱持著什麼心態來為孩子準備？ 雙語教育專家、致理科大講座教授陳超明近日發表新書《雙語教育大未來》，為家長解答各種問題，從要不要補英文、如何選擇雙語學校、怎麼和老師溝通、英語檢定考的分析，到豐富多元的雙語閱讀書單。

配合國家推動雙語政策，教育部研究鬆綁相關法規，也獎勵各大學設立全英語授課學程，並資助各高中設立雙語實驗班，地方政府也積極推動雙語國中、國小。面對雙語教育浪潮來襲，許多父母顯得無所適從，不知該如何為孩子做準備。

陳超明在書中分享雙語教育的實踐經驗：「1997年我去加州柏克萊大學擔任訪問學者，帶著六歲的兒子去念附近 Lockwood Elementary School，只懂26個字母的兒子被安排在小一的班級，班上共有17位小朋友，1／3是白人、1／3是西班牙裔的孩子、1／3是亞裔的孩子（日本、韓國、大陸），我兒子是唯一台灣來的，是不會講英文的。」

從那時開始，陳超明開始關心孩子在陌生的外語環境中，如何建構他自己的語言學習模式。幾次去學校看孩子、接他回家，看他跟著其他孩子做動作(take off your coat and hang it there)、下課時老師說：Put the chair on the desk. ，很神奇地他照做了。

「我問他，如何知道這些事的，他說每次老師這麼說，同學都這樣做，他就跟著做。這時候，他才去學校上學不到1個月。」陳超明說。

回到台灣之後，陳超明延續這種作法，讓孩子在這種雙語（或多語）環境下學習，沒有學文法、沒有中文翻譯，一周大約2小時，漸漸地、沒有壓力下地，掌握了外語能力！

「從美國舊金山小學的沉浸式學科學習，到返台之後的大量有意義輸入及輸出，成就孩子堅強的外語能力！雙語教育研究的一些理論與實務，浮現在我腦中，也印證兒子在這段學習過程的經驗。」陳超明說。

在《雙語教育大未來》一書中，陳超明希望家長能夠了解雙語教育對孩子啟蒙的重要性，也分享許多實務，如何讓孩子的雙語教育之路走得穩。