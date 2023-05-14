桃園市新屋區聚賢路巷內一家汽車烤漆廠今天14日母親節凌晨2點多突然起火燃燒，由於廠內多為易燃物品，火勢一發不可收拾，桃園市消防局出動26輛消防車、1輛救護車共63名救難救護人員前往搶救，所幸無人員傷亡。
消防局表示，抵達現場才發現起火地點為一棟地上二層鐵皮建築物，起火層位於一樓是個汽車烤漆廠，燃燒烤漆設備及民生物品，初估燃燒面積約200平方公尺，詳細起火原因及財物損失需進一步釐清調查。
桃園市新屋區聚賢路巷內一家汽車烤漆廠今天14日母親節凌晨2點多突然起火燃燒，由於廠內多為易燃物品，火勢一發不可收拾，桃園市消防局出動26輛消防車、1輛救護車共63名救難救護人員前往搶救，所幸無人員傷亡。
消防局表示，抵達現場才發現起火地點為一棟地上二層鐵皮建築物，起火層位於一樓是個汽車烤漆廠，燃燒烤漆設備及民生物品，初估燃燒面積約200平方公尺，詳細起火原因及財物損失需進一步釐清調查。
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