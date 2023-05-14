今天是母親節，醫師杜承哲分享曾經目睹一名媽媽載著小孩當外送員，騎到一半睡著自撞分隔島，他感到震驚的是，這位小孩目測只有國小一、二年級，臉和身上大片擦傷，卻不哭不鬧坐著，完全放棄的模樣，感嘆這孩子早就在這樣的家庭裡一夜長大。

杜承哲在臉書發文，一、兩年前的某個假日，他載著妻子要去東海夜市約會，途中看見慢車道有一名媽媽騎著外送機車，外送的背包是後座的孩子揹著，看上去大概是國小一、二年級。媽媽一路在慢車道上歪歪扭扭騎著，突然間擦撞分隔島，整台車和兩個人都噴飛出去。

杜承哲見狀，馬上和另外三台機車的人一起停車趕去幫忙，而他妻子則去照看孩子，幸好母子意識清楚，四肢活動正常，沒有急性大量出血的傷口，才放心下來。但最讓他印象深刻的是那位小朋友，在人行道上抱著膝蓋坐著，在媽媽向眾人道謝、解釋是太累騎到睡著時，孩子沒有哭也沒有任何反應，甚至臉上和手腳的擦傷很大片，也沒有痛苦、難過的表情。

杜承哲表示，如果是十年前的他，一定不理解為什麼，現在的他知道，這孩子早就在這個家庭裡一夜長大，他應該很早就被迫接受「哭鬧不會換來任何東西」這件事，「孩子在等待，等待一切的苦難過去，等待他自己長大」。

杜承哲表示，這位媽媽會騎到睡著應該是過勞打好幾份工，獨自照料孩子，也許我們都過得太幸福，太少看到像這樣「完全放棄」的孩子，知道自己沒有選擇，媽媽可能也沒有選擇，但很多人是有選擇的，在母親節這天他會回家抱抱媽媽，跟她說「母親節快樂、我愛你」，「我有選擇，所以我很感謝。」