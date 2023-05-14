表揚大湖鄉模範母親。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苑裡鎮公所、大湖鄉公所慶祝母親節，13日舉辦各村里模範母親表揚大會，縣長鍾東錦、副縣長鄧桂菊分別前往致賀，並祝福媽媽們「母親節快樂」。

大湖鄉公所昨天在老主顧餐廳舉辦的模範母親及孝行楷模表揚大會，副縣長鄧桂菊、縣議員楊恭林、陳春暖、鄉長黃惠琴、代表會主席謝見德等人皆受邀參加，向模範母親賀節。

接受表揚的大湖鄉各村模範母親：大湖村吳范禎妹、明湖村詹邱就妹、靜湖村黃吳圓妹、富興村邱胡玉嬌、大南村廖涂玉香、大寮村張黃炎妹、南湖村曾杞妹、義和村林劉盡妹、東興村黃鍾清秀、武榮村鍾謝金梅、栗林村夏吳英妹、新開村李莊珍婕。

孝行楷模：何鳳嬌、黃萬福、吳兆東、謝慶鏜、彭雅榕、宋金梅、黃堅智、張文銘、張俐華、廖國亭、呂和興、劉秀錦。

苑裡鎮公所在御廚川菜餐廳舉辦的模範母親表揚大會，縣長鍾東錦、縣議員張顧礫、陳品安、翁杰、鎮長劉育育等人皆到場致意，並頒贈匾額、禮品等祝賀。

縣長鍾東錦表示，母親無私的付出支撐家庭，讓子女一生都受到母親養育恩德的照拂，除了透過表揚活動讚揚母親的偉大，亦應讓媽媽感受到子女的感謝與愛，尤其平時有空更應多陪伴媽媽盡孝，讓媽媽每天都快樂。

苑裡鎮各里模範母親：海岸里鄭連妹、南勢里陳吳寶妹、苑南里鄭王碧梅、上館里吳盧桂香、中正里郭林花、新復里呂黃金娥、福田里陳李秀霞、客庄里張陳素英、苑北里蔡李麗雪、山腳里陳魏貴美、西勢里石余秀梅、社苓里周王枝、西平里邱美、舊社里沈陳秀麗、田心里林吳阿梅、玉田里柯劉秀、水坡里余李秀菊、房裡里吳黃阿香、山柑里蘇陳秋鈺、泰田里張秀鳳、苑港里林燕妹、石鎮里黃緞妹、蕉埔里江秀丹、苑東里鄭惠貞、苑坑里藍錦緞。