張男欺瞞母親跑腿幫忙「取貨付款」，沒想到，竟是毒品交易，遭警方蒐證查獲，並查扣毒品，警方依違反《毒品危害防制條例》對張男裁罰。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

張男欺瞞母親跑腿幫忙「取貨付款」，沒想到，竟是毒品交易，遭警方蒐證查獲，並查扣毒品，警方依違反《毒品危害防制條例》對張男裁罰。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中市警方偵辦追查毒品交易案，佈線蒐證到藥頭與49歲張女進行交易，今年3月間到張女住處搜索逮捕，她一臉茫然宣稱，只是幫兒子買菸；她的兒子張男才坦承，騙媽媽幫到巷口「取貨付款」，藥頭將毒品藏在菸盒內，張女遭逆子騙去跑腿買毒氣憤不已，警方查扣到微量毒品等贓證物，對張男依違反《毒品危害防制條例》裁罰。

苦情媽媽為子跑腿買菸 沒想到這款逆子竟騙母觸法

台中市刑警大隊偵四隊偵辦一起販毒集團案件，全程蒐證到藥頭與張女在中市南區工學路附近巷口進行毒品交易，事後，警方今年3月初持地院核發的搜索票到張女住處執行搜索，赫然發現，不知情的張女竟是幫毒蟲兒子買毒，警方在張男房間查扣到K他命毛重0.9公克及K盤等贓證物。

警方調查，26歲張男在軟體微信上看到販毒廣告，聯繫藥頭購毒，藥頭將K他命藏放在香菸盒內掩人耳目，雙方約在住處附近交易，張男見母親剛好要外出購物，竟膽大妄為地騙她順便代為「取貨付款」。

「怎那麼貴？」張母質疑七星香菸1包市價才125元，才買2包怎麼就3800元？張男誑稱：「因欠對方錢，順便還錢」，張母半信半疑到停在巷口的1輛車上取貨，沒想到，全程都被警方錄影蒐證。

刑大偵四隊副隊長張志維表示，張男坦承媽媽完全不知情，是他騙媽媽幫忙「取貨付款」。張母得知後氣憤不已，警方不禁搖頭大嘆毒蟲「大逆不孝」，竟欺瞞媽媽代為跑腿買毒。

警方對張姓母子都採尿檢驗，初篩張男尿液呈現毒品陽性反應、張母並無毒品反應，警方認定，張母不知情，而張男持有及吸食第三級毒品K他命事證明確，依規定5公克以下的微量毒品由警局毒緝中心依法裁罰，並接受毒品危害講習。

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