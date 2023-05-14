前立委潘維剛逢人就介紹兒子要選立委，但仍有民眾誤以為是她要選。（呂妍庭攝）

今母親節，田長沛與母親，前立委潘維剛合體，到永和市場發送康乃馨及文宣品。（呂妍庭攝）

今母親節，田長沛與母親，前立委潘維剛合體，到永和市場發送康乃馨及文宣品。（呂妍庭攝）

2024嘉義市立委選舉，國民黨採「內參式」民調來「徵召」強棒參選，市黨部已提報嘉義市政府建設處長田長沛以及3名市議員黃思婷、陳家平、張秀華共4人，今天母親節，田長沛與母親前立委潘維剛合體，到永和市場發送康乃馨及文宣品，增加曝光度也爭取民調支持，過程中甚至出現民眾以為是潘維剛要選立委，讓她急澄清，呼籲大家給年輕人一個機會。

自從正式投入國民黨提名作業後，田長沛就積極進行宣傳，欲拉高知名度，今母親節更獲得媽媽潘維剛相挺，母子倆前進人來人往的永和市場拜票，田長沛說，會選在母親節到永和市場掃街，是具有傳承意義，雖然媽媽是台北的選區，而他在嘉義市，但他想傳承的是媽媽的中心理念「給人快樂是天使，救人苦難是菩薩」，再加上勇媽市長黃敏惠就是在永和市場長大，他也要傳承勇媽所強調KANO勇不永棄精神，把幸福城市、幸福力量延續下來。

「他已經超越我了！」，潘維剛說，年輕人有很多新想法和新思維，但選舉沒有師傅，只有得到選民認同，才有機會出來，指田長沛任內招商引資引進IKEA、2天花海節吸20萬人次湧入嘉義，重申「他的功力已經超越我」，希望市民能給田長沛一個機會，也說身為母親，孩子有這樣的意願，尊重外，也給予支持，永遠做他的後盾。

田長沛說，黨內4位候選人都非常優秀，也有自己的特色，認為這段期間應勇敢站出來，展現自己的特色，讓市民看到國民黨的候選人都非常優秀且多元，選後不管是誰出線，絕對要團結起來，一起讓嘉義市變得更好。

田長沛說，他在登記初選前有向黃敏惠說明想法，市長表示尊重，說現在是民主社會，嘉義又是民主聖地，要他好好表現和努力，強調自己在建設處長任內做了很多努力和建設，也帶來改變，如今嘉義縣已有科學園區，嘉義市將變成重要產業生活圈，所以需要強而有力的立委，跟中央爭取更多資源，不要讓嘉義市邊緣化，跟市府一起合作，讓嘉義市更繁榮、更好。