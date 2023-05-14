「平民天后」徐懷鈺參加陸綜《乘風2023》（浪姐4），12日播出第一場公演舞台，網友紛紛指出徐懷鈺明顯跟不上舞步、甚至偷瞄隊友的動作，關鍵字「徐懷鈺划水」（指不認真）一度登上微博熱搜。對此，她的經紀人昨日（13）發長文回應，並還原當時錄影狀況。

經紀人透露自從徐懷鈺重回滾石，她就一直陪伴在身邊，雖然無法參與浪姐節目的所有過程，但看到藝人努力練習，自律要求自己，希望透過表現讓一直支持自己的親友和粉絲感到驕傲。而她坦言「我們的故事」演唱會從很早以前就開始籌備，後來陸綜《乘風》來詢問並敲定時，才發現時間非常的緊湊，與演唱會之間只剩一天的飛行日。

經紀人表示：「Yuki不想讓期待已久的歌迷失望，堅持演唱會要如期演出。」經紀人與團隊也決定全力支持，然而奔波的行程確實影響了徐懷鈺的體力，「畢竟早已不是『少女』，縱使滿滿熱情，也需坦然面對不完美的表現。⁡」

有關節目表現引發議論，經紀人說會進行反思和檢討，但心疼徐懷鈺久違復出歌壇，認真練習卻沒達到預期的好成績。現在的徐懷鈺從當年的唱跳玉女成為人人口中的「回憶殺」，儘管她的初衷沒變，但還是需要花一段時間重新找回舞台上節奏。對此，經紀人說會和徐懷鈺攜手一起面對，全力表現並給觀眾最好的交代。

此文曝光後，網友表達強烈信任，紛紛鼓勵徐懷鈺，表示：「相信懷鈺一定也很努力，沒有人希望表現不好」、「相信我們的Yuki 不會這麼輕易被打敗的」、「希望這只是『劇本』的刻意安排」、「希望二公能調整一下心態」但還是有許多網友並不買單，紛紛表示：「時間很緊張還能接商演」、「被雪藏也不是沒道理」、「分不清主次」、「因小失大」、「撿了芝麻丟了西瓜」、「功利心太重」、「不紅是有原因的」