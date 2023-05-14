高雄一名男子阿輝（化名）先前與女同事A下班後去喝酒，席間A女喝醉，阿輝竟將A女帶到旅館撿屍，直到A女醒來後緊急打給公司主管，由對方協助報警，全案才曝光。高雄地院審結，依犯乘機性交罪，處有期徒刑3年8月。可上訴。

判決書指出，阿輝與A女為同事，2021年8月晚間阿輝、A女及另外2名友人一起前往高雄一處熱炒店用餐，席間A女喝掛，同日晚間10時許被阿輝帶到商旅休息，未料阿輝卻趁機以手指插入A女下體得逞，直到A女驚醒後打電話給公司主管，由對方協助報警全案才曝光，。

對此，阿輝不否認曾用手撫摸A女下體，但否認自己乘機性交，稱A女離開熱炒店時意識清楚，抵達旅館後，A女自己問他「想不想要舒服一下」，還稱給她一點錢就好，隔天他打算給A女2000元，但A女嫌太少，要求他支付1萬元，2人發生爭執後，A女才說要報警。

高雄地院審理時，法官發現，旅館人員證稱，當時阿輝意識還算清楚，A女則很誇張，一來就直接趴在櫃台上，看起來意識不清，她好像有講話，但很模糊「嚕嚕嚕嚕」這樣，她聽不懂，法官還發現阿輝與A女使用的房間，床上遍布嘔吐物，均可顯見A女抵達旅館時處於意識嚴重不清的狀態。

法官斥責，阿輝為成年人，卻為了圖個人私慾，趁A女喝醉，體力及意識狀態不佳無法抗拒之際，將其帶往旅館性交，妨害其性自主決定權。兼衡阿輝犯後始終否認犯行，於審理中與A女成立調解並賠付10萬元賠償金完畢等情狀，依乘機性交罪，處有期徒刑3年8月。可上訴。

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