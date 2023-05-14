白冰冰主持的《我愛冰冰Show》去年爆出因音樂版權糾紛，被著作權團體追討6000萬版權費，還爆出楊繡惠疑似是幕後操盤手，兩人甚至傳出撕破臉鬧翻，楊繡惠事隔7個月多後，被問到白冰冰一事，她也淡定回應了。

《我愛冰冰Show》去年爆出歌曲版權問題，節目一度停擺，事後節目改版重新出發，楊繡惠之後也離開節目，根據《三立新聞網》報導，楊繡惠近日錄《天才衝衝衝》受訪時，被旁人問到「你們是要問白冰冰跟她的事嗎？」楊繡惠則表示和白冰冰沒事：「她是我老大，我怎麼敢有事」，還說自己不敢造次，一番話耐人尋味。

白冰冰日前被問到，未來有機會請前班底上節目嗎，白冰冰則說沒有設限，橋段需要誰，她都歡迎，還表示：「沒有永遠的合作者，也沒有永遠的不合作者。」

只是聽到「楊繡惠」時，白冰冰秒變臉說「那個不說了好嗎」，表示節目改版、重新出發是好的開始「我的人生怎麼會只關乎一個人，我要在乎那麼多人。」