原民會今(14)日於台北圓山大飯店辦理第1屆「族語模範母親表揚典禮」，由蔡英文總統親臨頒獎，今年共甄選出原住民族16族53位族語模範母親，透過公開表揚表彰模範母親們傳承族語的努力，行政院院長陳建仁原今日共同出席，但因為確診新冠肺炎，今日取消同台蔡總統的行程。

《原住民族語言發展法》於2017年6月14日公布施行，原住民族語言成為國家語言。行政院於2022年7月核定「國家語言整體發展方案」，5年投入逾300億元，原民推動語言發展預算也從2022年的5億元，到2023年增加到18億元，由「家庭」、「學校」、「社會」3方面積極促使國家語言的使用生活化、母語家庭化、部落化。

今日表揚原住民族語模範母親即為「國家語言整體發展方案」之重要工作項目之一，原民會主委夷將·拔路兒IcyangParod以阿美語致詞表示，媽媽是家庭中傳承族語重要的角色，未來也會持續在每年的母親節及父親節辦理族語模範父母親表揚，讓族語在更多的家庭被使用及傳承。

總統蔡英文致詞指出，族語是母親的語言，更是不可或缺的聲音，政府今年編列18億推動語言發展預算為歷年最高，目的就是讓族語回到生活，像是今天被頒獎的陳盈汝Amis，自曾孫出生後就全使用阿美語對話，曾孫的第一語言即為族語而非中文，是全族語保母的典範。