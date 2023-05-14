香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港現時經濟發展勢頭好，若復甦動力持續，全年經濟增長很大機會靠近5.5％的預測上限。

香港《信報》報導，許正宇出席一個電台節目時稱，最近很多國際性機構，包括國際貨幣基金、世界經濟論壇都有共識，全球經濟增長動力會來自亞洲。這部分最重要元素之一，是國家的經濟。長遠而言包括國家經濟發展、全球經濟發展，他都感到樂觀。

他表示，特首李家超表明香港需要「三追」，包括追時間、追結果及追前列。其中在金融發展方面，現在有3大策略方向，一是提升自身市場競爭力，包括在3月推出上市制度改革等，吸引科技公司赴港上市；二是加強與大陸聯通，又希望進一步優化跨境理財通；三是在新金融領域方面，包括推動綠色金融及金融科技。

許正宇又指，近日他訪問英國及歐盟，向外國說明香港最新發展情況，他認為因應地緣政治及宏觀變化，香港更需要聯通不同板塊，包括大陸與國際。