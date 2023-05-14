天使14日遭到守護者逆轉，前7局打完天使領先兩分，又在8局上添加兩分保險分，但是守護者8局下海灌6分，終場8比6氣走天使。中繼砸鍋的是泰普拉（Ryan Tepera），他挨了奈勒（Josh Naylor）的逆轉轟承擔敗投。大谷翔平4打數1安打，有1分打點、1次四壞保送。

莫尼亞克（Mickey Moniak）被天使從3A叫回來，本季首度上陣就是打第一棒，而且擊出首打席全壘打！今天碰巧是莫尼亞克25歲生日，他用這支陽春炮給自己慶生。第3局莫尼亞克獲得四壞保送，卓奧特（Mike Trout）挨了觸身球，大谷翔平把握機會，擊出反方向的左外野平飛二壘打，壽星莫尼亞克回來得分。安森尼阮棟（Anthony Rendon）緊接著高飛犧牲打添第3分。

天使先發投手德梅斯（Reid Detmers）退場時只失1分，但是每一任中繼投手都出差錯，戴文斯基（Chris Devenski）暴投失分記在德梅斯頭上，第8局旺茲（Andrew Wantz）1出局後竟被連敲4支安打。緊急登板救火的泰普拉（Ryan Tepera）面對他首位打者奈勒就被敲了全壘打，守護者7比6超前！席曼尼茲（Andres Gimenez）又追殺1發陽春炮。儘管承擔敗投的是泰普拉（2分自責分），但是敗掉所有領先優勢的是旺茲（4分自責分）。

同日太空人也輸球，天使仍居美西第2，領先太空人半場勝差，遊騎兵暫居分區龍頭。