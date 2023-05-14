2023蘇迪曼盃世界混合羽球團體賽14日展開，中華隊小組賽首站印度，第一點混雙由楊博軒／胡綾芳出賽，在先失一局的情況下後來居上，18比21、26比24、21比6擊退對手普拉提克（Sai Pratheek K.）／克拉絲托（Tanisha Crasto），為中華隊取得總比分1比0領先。

蘇迪曼盃從1989年開始舉辦，每兩年一屆在單數年進行，每場比賽5戰3勝，每場對壘會進行男單、女單、男雙、女雙及混雙，小組賽階段不論是否勝負已定，都會打滿5點賽事，淘汰賽、名次賽階段則是先拿下勝利第3點的隊伍獲勝。

本屆蘇迪曼盃在中國大陸蘇州舉行，中華隊小組賽首場對上印度隊，兩隊參加過14次蘇迪曼盃，最佳成績是8強，第一點混雙首局中華隊楊博軒／胡綾芳丟掉後，第2局努力追趕，中段靠著進攻快速串連取得領先，不過該局後段印度追上，雙方進入到「丟士」，印度發球錯區讓中華隊25比24局點，隨後胡綾芳發球對手回擊掛網，中華隊拿下追平的一局。

決勝第3局，氣勢已經來到中華隊這邊，很快就取得大比分領先，這局楊博軒／胡綾芳只讓對手拿到6分，順利獲勝也幫中華隊打出好的開始。

接下來男單中華隊由周天成出戰，對上普蘭諾伊（Prannoy H. S.），跟著是女單戴資穎迎戰辛度（P.V. Sindhu），第4點男雙由於王齊麟受傷未癒，搭檔李洋將與葉宏蔚一起面對蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），最後一點女雙鄧淳薫／李佳馨出賽。