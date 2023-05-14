鼓山分局與環保局合作，13日夜間發動第一波聯合稽查，設置噪音檢測站，攔檢汽機車。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

哈瑪星、西子灣是不少改裝車族熱愛聚會的景點，當地居民長期受排氣管聲浪影響，不堪其擾。鼓山分局與環保局合作，13日夜間發動第一波聯合稽查，設置噪音檢測站，攔檢9台汽機車，其中3台被揪出排氣管不合格，未當場受檢者以書面通知到環保局檢測計有20件。

改裝排氣管汽機車行駛經過住宅區，發出的高分貝噪音時常侵擾居家安寧，居民不堪其擾，高雄地區以哈瑪星、西子灣為最，當地警方時常接到汽機車噪音擾民的投訴。

環保局配合當地警方，在路邊地點設置噪音檢測、巡查、車牌辨識、環警聯合稽查及聲音照相科技執法等5項裝置，透過固定式「聲音照相－科技執法」、移動式聲音照相設備，針對熱門路口、改裝精品店周邊、民眾常檢舉熱點及風景區路段，進行不定期機動車輛改裝排氣管噪音稽查，違法者可依噪音管制法進行處分1800至3600元。

當地里長表示，排氣管是否違法，用耳朵判斷不準，有些機車排氣管聽起來聲音高亢，但實際檢測結果卻合格。進口大型重機車聲音低沉渾厚，老遠就能聽到排氣管聲浪，低頻共振更讓人心煩氣躁，但現場攔查卻是原廠進口未改裝，與民眾直觀的感受有明顯落差。

鼓山分局長陳奕良表示，環保、警察聯合稽查工作會在每週六、日均會在西子灣、哈碼星、壽山忠烈祠等週遭路段加強勤務作為，以維護當地居民安寧。呼籲愛車族切勿任意更改車輛重要設備或排氣管，以免擾民又受罰。