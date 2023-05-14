時序進入5月中，塔羅牌老師艾菲爾點名4星座受到財神眷顧，不僅運勢極佳，偏財運更是驚人，很可能得到意外之財或是獲得高額回報，一路旺到6月底。

▍TOP 4：牡羊座

牡羊座5、6月份的財運極佳，可能在購買彩券或是參加抽獎時獲得額外財富，工作上也有突破性的發展，不僅事業順風順水，收入同樣可觀，這些收穫和成功讓牡羊座更有信心去追求夢想，為生活增添許多樂趣。

▍TOP 3：金牛座

金牛座5、6月份的運勢極佳，特別是在投資理財方面，有機會收穫高額回報或高價值的投資機會，從中賺取可觀的收益，或是得到足以改善生活品質的工作獎金。另外，金牛座這段期間能充分感受到親友的關心，因而有更多動力去追求夢想。

▍TOP 2：獅子座

獅子座5、6月份好運齊發，尤其是在財務方面有機會獲得意外之財，像是工作獎金或是某些意想不到的賺錢機會。此外，在社交場合上有機會結識有錢人，讓你的經濟狀況得到提升；如果有某些專業技能，也能因此獲得更多的機會和薪資報酬。

▍TOP 1：摩羯座

摩羯座的偏財運極旺，有許多意外之財降臨，像是買彩券幸運中獎，或是投資理財獲利連連，超強運能一路旺到6月底。此外，過去工作上的表現和付出有機會被老闆看見，並獲得額外的獎金和福利，同時也因為自己的工作能力得到認可而自信大增。