小粟手作製茶所負責人粟益民透過鄉里介紹，雇用一群45至75歲的二度就業婦女、新住民媽媽，成立三芝區採茶班，結合在地婦女力量，開拓茶園。（新北市農業局提供）

今日是母親節，新北市三芝區有一群媽媽細心照顧的茶園「小粟手作製茶所」，他們人工採收茶葉，一起孕育出了新北特色櫻花茶，既達到生態永續，更獲得2022日本「世界綠茶大賽」金獎，榮獲國際最美櫻花茶的美名。

新北市農業局指出，小粟手作製茶所負責人粟益民透過鄉里介紹，雇用一群45至75歲的二度就業婦女、新住民媽媽，成立三芝區採茶班，並由他的母親擔任採茶班班長，教導婦女以人工採摘方式，採收心二葉茶葉，平日由8人協助採收，製茶旺季則有15名婦女協力採收16公頃茶園。

粟益民表示，他原本是在中國從事科技業，但疲乏於交際應酬，加上家族長輩也不捨得傳承茶園沒人繼承，因此決定返鄉接下家業，原本只有母親和妹妹幫忙工作，但為了將9年多的老茶樹重新整修成可以採收的茶樹，他想到可以結合在地婦女力量，一起開拓茶園，也能創造更多就業機會。

採茶婦女團不僅有當地二度就業婦女，還有新住民，採茶婦女團成員黃火妹就是來自越南的華僑，她2001年嫁來台灣後，原本是當家庭主婦，經朋友介紹來茶園採茶，如今已工作7年。她表示，茶園時薪較高，採茶時段多為清晨，因此她平日也能兼職其他工作。

黃火妹說，她努力工作就是為了住在越南的女兒，因為小粟手作的茶葉品質佳，她也會定期寄給住在越南的家人，透過茶葉聯繫彼此感情。

粟益民說，今年茶葉收成狀況良好，茶葉除了供應茶行，今年也有望參與國際的日本世界綠茶大賽，希望以去年獲金賞的經驗，奪下今年的最高金賞。

新北市農業局長李玟表示，新北市推動「農業健康市／式」，兼顧生產及自然環境，造就永續產業和市民健康，轄內茶產區每年生產的茶葉屢次獲得國際獎項肯定，呼籲民眾支持在地茶農，若要購買好茶可洽三芝製茶所-小粟手作電話0955-229955及臉書(https://www.facebook.com/3gtea/?locale=zh_TW)，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書(https://www.facebook.com/agr.ntpc／)查詢。