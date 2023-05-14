新北市林口今（14）早驚傳火警，麗園一街一處住宅大廈13樓住戶突冒濃濃黑煙，警消獲報趕抵現場後不到半小時即火速將火勢撲滅，無人傷亡，詳細起火原因仍有待釐清。

新北市消防局今早9時23分許獲報火警，立即派出消防人員趕赴現場灌救，當天9時49分即撲滅火勢，屋中4人即時逃生，無人傷亡。

起火點是屋內臥室，燃燒面積約2.7坪，詳細起火原因有待釐清。