杜忻恬、蔡家蓁、曾瑋中、陳怡婷、彭正及小師妹王茉聿14日難得齊聚一堂舉辦見面會，距離上次大集合辦簽唱會，已經有五年了，這次特別選在母親節前夕，與粉絲們共度母親節。

今年推出第三張專輯的彭正是簽唱會中唯一的爸爸，老婆婷筠還在跟嫩嬰奮戰無法到場，彭正憶起自己12年前，因工作氣爆導致全身40％燒燙傷，在加護病房也住了一個月之久，父母親沒日沒夜的照顧，讓他對父母只有無限的感謝，尤其現在為人父母，更能夠體會當父母的心情。

去年加入時代創藝大家庭的王茉聿也即將發行新專輯，茉聿說媽媽從小栽培她學唱歌跳舞，後來她想讀表演藝術但媽媽不同意，兩母女還因此大吵一架，最後茉聿去讀了護理，但她也不忘自己的夢想，成了小護士歌手，一切都還是要謝謝媽媽的從小栽培。

陳怡婷的媽媽在明日之星的母親節特企單元，為了要跟怡婷合唱緊張到爆，每天抓著陳怡婷練唱，讓怡婷連作夢都夢到跟媽媽合唱。杜忻恬媽媽為了支持小孩完成歌唱夢，在最辛苦的歌唱比賽期間，會特地從台南搭客運上來幫她洗衣服與整理家裡，然後再搭車回台南，專程北上只為了幫她整理，讓她對媽媽也充滿感激。

六位歌手帶來明日之星10週年大合唱歌曲〈好運一直來〉，再度群聚在一起與粉絲相見歡，公司特別驚喜準備媽媽的語音送給6位歌手。曾瑋中聽見媽媽的鼓勵落下男兒淚，曾瑋中說：「對媽媽感到抱歉，因為自己的副業讓媽媽很辛苦，還要幫忙顧店。」也謝謝媽媽一直支持並鼓勵著自己。

王茉聿聽到媽媽的語音也直接噴淚，因為媽媽在英國陪姊姊，她已經有半年多沒看見媽媽，加上公司應該沒有媽媽的聯絡方式，她也謝謝媽媽一直默默支持她的夢想。彭正聽到媽媽的語音也眼眶泛淚，「手抱孩兒才知父母恩」彭正現場演唱自己新專輯中媽媽最愛的〈故鄉的聲〉送給媽媽。