新北市長侯友宜母親侯呂秀蓮去年母親節過後不久往生，第一個母親不在身邊的母親節，侯友宜今上午沒有市政行程，特地趕回嘉義老家為母親作「對年」，憶起母親去年離開的時刻他因在議會總質詢無法陪伴在側，是他這輩子對「阿母」最大的虧欠，但他知道阿母希望他以公務為重， 化悲傷為更大的力量 ，保護更多的人，帶給更多人幸福， 才是她在天之靈所盼望。

侯友宜表示，這是手機日曆裡，五月第二個星期天的註記，也是見母親最後一面時的約定，今年母親節他早早訂了這日高鐵票， 天一亮，就搭車南下直奔朴子老家，回到老家，房內擺設依舊，床邊的躺椅彷彿還在等待著什麼，空氣裡的味道是那麼地熟悉， 一年過去了，母親的離去還是如此不真實 ， 直到輕撫床單， 餘溫不再，才意識到生死兩茫茫已然一年。

侯友宜說，今天是為母親作對年的日子，也剛好是母親節，思親念親，格外強烈，但子欲養而親已不在，他自走到牌位前，點上一炷清香， 輕喚一聲「阿母， 我友宜啦 ....」 不等裊裊輕煙催淚 ，未語眼眶已泛紅。

侯友宜回憶母親指出，阿母是位平凡樸實的女性，在那個農村年代，丈夫是她的天，孩子就是她的全世界 。面對嗷嗷待哺的四個孩子，即使家計困窘， 米缸時常見底， 阿母怕孩子們餓著、凍著了，總是想盡辦法讓我們兄弟姐妹吃飽穿暖。

有時豬肉攤賣不出去的豬雜搜羅回家， 一經她的巧手，就成了一鍋香味四溢的滷料；賣不掉的脊髓骨，讓爸爸愁眉苦臉， 我們不懂事的四張小嘴卻樂不可支，因為媽媽總會費盡心思秘製成豬骨料理滿足我們的胃，但更讓他心心念念的還是那顆媽媽的荷包蛋， 國中開始帶便當後，媽媽總是省吃儉用存下錢來多買些雞蛋，盡可能在便當裡多加一顆金黃飽滿的香煎荷包蛋，為我補充營養，蛋汁包著白米的滋味 ，也包著母愛的滋味，那是我這輩子無法忘懷的鄉愁。

侯友宜說，幾個孩子中， 阿母和他的感情特別好「可能因為我是最小的兒子吧」，幼時的他調皮又貪玩， 有時還會玩到忘了回家吃飯 ， 書也唸的不是頂好 ，但是從不見苛責， 給他任何課業壓力， 唯一苦口婆心的要求就是不能學壞！

阿母給他的愛、 尊重與包容，深深影響著他的待人處事 ， 她讓他了解到凡事皆要正向思考，這也使得出社會後， 無論面對什麼樣的人，更懂得尊重與包容。

侯友宜說，阿母給的遠比他帶給她的多太多，尤其讓他深感歉疚的是高中畢業考上警官學校後隻身北漂，因保家衛民的職責所在， 能回家的機會少之又少，多數只能透過電話表達對阿母的關愛 ， 每回接通電話 ，就像那句熟悉的廣告詞「媽， 我阿榮啦！ 」 電話另一頭的阿母總會馬上搶著問我 「友宜啊！身體好不好 ？ 」掛記著我「有沒有吃飽？ 」簡短的一句對話，背後是媽媽無盡的愛。

侯友宜說，警察歲月， 無法回家陪伴阿母成了當時的日常，他所能做的就是歷經每一次危險後， 盡快打電話回家讓阿母放心，讓她知道兒子還平安， 數十年來如一日，問候電話持續響起 ，話筒彼端聽見的阿母聲音依舊溫暖，阿母的兩鬢卻已霜白，眼睛漸漸地什麼都看不見。

侯友宜說，每當有機會回家， 見到已經看不見我的阿母，鼻頭總是一陣酸， 多希望能時時刻刻隨侍在老人家身旁，但阿母知道他的使命感很重， 為讓他安心，總說她很勇健， 要他別擔心， 在外努力打拚就好。

「自古忠孝兩難全」侯友宜說， 阿母離開那一刻， 因公無法陪伴在側，成了這輩子對阿母最大的虧欠，但他知道阿母希望他以公務為重， 化悲傷為更大的力量 ，保護更多的人，帶給更多人幸福， 才是她在天之靈所盼望。

侯友宜說，阿母從不期待能帶給她多少榮耀，只期盼孩子健康平安，他的平凡媽媽，養育出他這個平實的孩子，她給予最重要的資產就是養成了我凡事必須無愧於心、務實做好每件事的人生態度，就像她對自己的問候「友宜，哩吃飽沒？ 」，雖然清淡如白開水，卻是生命的必須。

侯友宜說，今年沒機會當面向阿母再說聲「 母親節快樂」了，心中難免感慨，深深體會「 愛要及時，愛要把握當下 」，但他知道阿母未曾遠離，她的叮嚀，不時在我耳邊響起， 她樸實努力的精神， 將由他延續下去！

侯友宜最後表示，親愛的阿母，以及天下所有的媽媽，祝福您們母親節健康平安！