高雄市鳥松區同屬六年級生的蔡男與曹男因為汽車仲介買賣合約問題發生爭執，兩人爭吵了兩回，一度要提告，後來又說要和解，警方訊後依恐嚇、毀損、侵入住居等罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

仁武警方於5月9日獲報，指有民眾發生衝突。警方獲報到場，現場已無肢體衝突，但曹男情緒激動，警方現場施以管束帶回派出所，並要求蔡男同行至所釐清案情。經逐一檢視當事人蔡男提供的監視器畫面，發現曹男情緒激動，雙方並無肢體衝突。

後於5月11日，曹男再次因仲介買賣糾紛前往蔡男的店家理論，經蔡男報警，員警趕到現場時，發現曹男位於隔壁超商，警方現場警戒。同一時間接獲民眾檢舉路邊違停情事，經警方檢視現場狀況已無衝突，於是針對違停部分製單舉發，避免交通意外發生。

警方調查，蔡男與曹男是朋友關係，因為買賣汽車的佣金談不攏而發生爭吵。對於兩人於5月11日談判時發生拉扯，曹男否認動手打人，兩人後來到派出所時又說要和解。警方訊後，全案依法函送橋檢偵辦。

警方也呼籲，民眾碰到事情請理性解決，切勿以暴力處理事情。買賣車輛也找知名的車商或仲介公司辦理，以免發生糾紛。