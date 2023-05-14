國人十大死因之首為癌症，而肺癌已連42年為奪走最多台灣人生命的癌症。醫師表示，除了戶外空污外，民眾也要慎防室內空污，要保持室內潔淨的空氣品質，民眾應盡量用濕拖把來降低揚塵量，以及使用空調、加濕器等來降低PM2.5的濃度。

根據台灣癌症基金會的衛教資訊，新光醫院醫療副院長高尚志表示，空污對肺部及人體多項器官造成嚴重危害，除了戶外空污，民眾也可培養10項降低空污影響的生活習慣，例如保持室內潔淨、避免煎炒等烹飪方式。

他表示，以第一項而言，有空污疑慮時，不要過度掃地清潔，以免揚起的灰塵惡化空污問題。這時應以濕拖把拖地，以有效減少揚塵，並使用空調、加濕器、空氣清新機。

第2為養植物，因植物葉片具有較大的表面積，能吸收有害氣體，且能產生有利人體的氣體。第3為霧霾天氣少開窗，盡量避免外出。第4為減少室內PM2.5的污染源，如燒烤、蠟燭等。第5為外出戴口罩。第6為避免煎、炒等烹飪方式，改採蒸煮方式。

第7為在社區內也多種植栽、節約用電、多搭公共運輸工具、汽機車定期驗。第8為學校應有體育場館並設有空氣過濾裝置。第9為盡量少給孩童絨毛玩具。第10為空污嚴重時少騎單車，選擇搭公共交通工具。