日本知名牛丼連鎖品牌吉野家創立超過120年，在日本擁有1200間分店，在台灣也紮根多年。而「吉野家」店名的由來一直有傳聞是因為創始人的故鄉在「大阪吉野町」，但經證實就只是創始人太喜歡吉野的櫻花，才把店名取名吉野家，吉野家的官網也因此更改店名的由來。

日媒《ITmedia》報導，吉野家的創辦人松田榮吉於1899年在東京日本橋創立首間「吉野家」牛丼店，而吉野家店名的由來，最常見的說法是創辦人出身在大阪吉野町（現隸屬奈良縣），故取做吉野家，但其實松田榮吉的家屬表示，他是大阪東成郡住吉村人（現為大阪市住吉區北西部）。

2019年吉野家為了紀念創立120年，重新整理公司歷史，詢問松田榮吉的家人得知創辦人並非吉野人，會取名為「吉野家」是因為他非常喜歡吉野的櫻花，因為太喜歡太懷念，才把吉野當作店名。

吉野家的官網目前也更新吉野家的由來，「榮吉因為喜歡奈良吉野的櫻花，因此將其移用為店名，取名為吉野家。」而奈良縣吉野町也成了日本著名賞櫻景點，每年春天都吸引大量遊客前來賞櫻。