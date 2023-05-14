台灣詐騙事件頻傳，行政院4日宣布推行「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，一次追加13億元的預算，但各界依照過去經驗，質疑蔡政府此舉是否會有成效，近日被假粉專盜用照片的國民黨立委洪孟楷也怒批，靠慢不只半拍的政府不如靠自己。

洪孟楷近日在臉書表示，收到民眾詢問明明雙方認識，但為何對方還會要照片，瞭解情況後才發現自己遭盜用照片，成立假的臉書粉絲專頁，甚至還取名為「洪孟楷fanpage」，試圖以假亂真、魚目混珠。

「這樣的不肖人士盜用照片，或是設定類似帳號主動加好友，越來越猖獗！」洪孟楷指出，經過自己持續不斷的努力，他真正的臉書粉絲專頁有取得官方認證的藍勾勾，且沒有經營任何其他帳號，因此提醒民眾勿輕易上當，若發現有可疑的盜用帳號，希望大家都能告知並踴躍檢舉，一起阻止詐騙行為。

洪孟楷強調，臉書上的詐騙層出不窮，日前政府雖然成立所謂的打詐隊1.5，但速度上卻不只慢半拍，「政府部門拿出真正辦法打擊詐騙，才是國人想看到的行動！苦民所苦、就從拿掉困擾人民的痛苦做起！」