佩甄喜歡收到兒女送的創意卡片。（鄧博仁攝）

佩甄、夏語心、詹惟中的開運節目《就醬開運吧》，收視不俗。（鄧博仁攝）

詹惟中給家長們風水上的建議，表示親子代溝跟走道淨化有關。（鄧博仁攝）

「台灣好媳婦」佩甄迎母親節，除了帶媽媽逛百貨公司，讓她挑喜歡的東西大方送，身為2個孩子媽的她，不希望小孩花錢送禮物，喜歡收到兒女送的創意卡片，「他們會藉由寫卡片講出一些內心話。」舉例兒子曾出數學題目，算出來的答案是「520」（諧音：我愛妳），十分有趣。

佩甄與醫師老公王祚軒結婚14年，育有1女1子，她直說：「母親節是讓我很感動的節日。」印象深刻是某年母親節，2個小孩設計闖關遊戲，在家裡弄了許多關卡，類似密室逃脫，「最後一關在我房間，他們把我的禮物藏在床底下，當然禮物是老公買好的，但太有趣了。」直誇小孩們可愛又用心。

談到李媽媽，佩甄說媽媽屬於台灣傳統母親，不懂溝通都用罵的，她曾對媽媽有心結，「有段時間我覺得我媽不愛我，永遠都在凶我，即使我考試考很好，她也說還好，沒有太多鼓勵的話，直到我當媽媽後，比較了解她的心情。」

佩甄認為，媽媽太年輕生小孩，較不成熟，現在媽媽年紀大了，變得很依賴她、以她為榮，「我媽從來不會正面誇獎我，但現在會跟別人講我的各種好話，從妹妹或別人口中知道，我媽媽真的很愛我。」

她哽咽想起在美國讀大學時，當年沒網路、手機，一定要打越洋電話，跟家人約好通話時間，家裡每人輪流跟她講電話，輪到媽媽時，媽媽總不願接電話，都說電話費很貴，後來妹妹寫信告訴她，才知道每次打電話回家時，媽媽都在哭，「她怕我難過，寧願不要跟我講電話。」

現在2個小孩處於國中叛逆期，佩甄對他們採「理性溝通」教育，跟他們當朋友，盡量聊開心的事，利用開車接送小孩去補習或睡前等較輕鬆的氛圍下聊聊心事，「比面對面坐下來講嚴肅的事，效果來的好，比較能聽到他們的真心話。」

她主持的《就醬開運吧》每周一晚間11點在八大第一台播出，命理師詹惟中也給家長們風水上的建議，表示親子代溝跟走道淨化有關，走道不能雜物橫生，不能窄而不通，對於溝通上都有很大關係。至於小孩子長智慧最重要的是床位，床位周遭要採光好、通風好，才有足夠氧氣跟光源讓小孩能閱讀及思考。