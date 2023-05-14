屏東酒駕累犯3度鬧事騎上人行道擦撞行人，還現場發起酒瘋，最後被4名員警聯合壓制在地，酒測值高達0.91。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東酒駕累犯3度鬧事騎上人行道擦撞行人，還現場發起酒瘋，最後被4名員警聯合壓制在地，酒測值高達0.91。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東酒駕累犯3度鬧事騎上人行道擦撞行人，還現場發起酒瘋，最後被4名員警聯合壓制在地，酒測值高達0.91。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東酒駕累犯37歲柯姓男子13日又酒駕鬧事，他酒駕騎車行經屏東市公園路與中華路口時，竟直接騎上人行道與余姓行人發生擦撞，所幸行人無大礙，但柯男卻不斷發酒瘋，連警察到場後還在無理取鬧，最後被4名員警聯合壓制在地，柯男酒測值高達0.91，訊後依公共危險罪嫌送辦。

近日「行人地獄」議題炒得沸沸揚揚，昨天屏東市又差點發生類似事故，酒駕累犯柯男不僅第3度酒駕，還直接把機車騎上人行道，行人全被他嚇傻，還有名余姓男子被他擦撞到，所幸只是輕微碰到，並無大礙。

但柯男酒駕撞到人後，不但毫無悔意，還當場發酒瘋，嚇得民眾趕緊報警處理，警方到場後，柯男依舊神智不清地繼續無理取鬧，與員警鬧個不停，4警見狀後趕緊聯合制止他，最後將他壓制在地上銬，結束鬧劇。

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警方指出，柯男酒測值為0.91，因其情緒激動不願配合逮捕，所以由員警壓制後上銬，並依涉嫌公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。

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