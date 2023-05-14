童星出身的65歲男星陳凱倫，過去主持過許多節目，更三度榮獲廣播金鐘獎肯定，不過近年來鮮少出現在螢光幕前的他，去年11月中旬鬆口證實自己罹患扁桃腺癌，如今他雖已動刀將惡性腫瘤切除恢復成1期，但卻在右頸留下長達12公分傷疤，而他在今母親節發文透露，自己罹癌時曾一度痛哭，讓粉絲看了相當不捨。

陳凱倫今（14）日發文透露，媽媽去年因罹患新冠肺炎住院，之康復後因褥瘡仍持續住院治療，去年底媽媽突然失去吞嚥功能裝了鼻胃管，但他卻在媽媽插管完隔天發現頸部有腫塊，進一步檢查後發現是惡性腫瘤，且已擴散到淋巴，讓他相當崩潰「老天啊！袮怎麼跟我開這麼大的玩笑？」也為此難過到在醫院雨中獨自哭泣。

然而，確診3周後陳凱倫於台大醫院手術切除腫瘤，「巧合的是，開刀那天12月14日剛好是我的65歲生日，竟也是我的重生日！」，手術過後他在右頸留下12公分的傷疤，更接受半年的口服化療，因他害怕嗓子受影響，醫生只好改變治療方式。

如今已經治療一段時間的他，非常感謝太太的付出「太太無怨尤，每天照料烹煮我的飲食；陪著我每個月回診，超音波檢查，抽血，核磁共振」而5月初回診時，醫生告訴他「所有報告 OK，再吃一個月化療藥吧！」；此外，也提到「是母親強烈的生存意志力，撐著我走過了一關一關的考驗」最後，他表示，母親跟太太都是他救命恩人。