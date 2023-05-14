花蓮家扶中心在母親節到來前，連續8個周六聚集孩子與家長輪流分享家常菜，讓彼此關係在料理過程中更加靠近，也讓孩子從中體會母愛的偉大。（花蓮家扶中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮家扶中心在母親節到來前，連續8個周六聚集孩子與家長輪流分享家常菜，讓彼此關係在料理過程中更加靠近，同時也將母親煮食的菜餚製成食譜，與其他人分享。（花蓮家扶中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮家扶中心增進個案親子關係，在母親節到來前，連續8個周六聚集孩子與家長輪流分享家常菜，有些母親端出懷念的家鄉菜餚，也有人為了做孩子愛吃的菜色，自行研發創意料理，讓彼此關係在料理過程中更加靠近，也讓孩子從中體會母愛的偉大。

花蓮家扶中心辦理「美味傳承親子廚房」活動，連續8個周六，將家長與孩子聚集起來，輪流進行「一家一道菜」的團體帶領，並在今天母親節舉辦辦理成果會，邀請15名參與活動的孩子與家長分享料理過程中所得到的回饋。

小恩（化名）阿嬤獨自撫養小恩一人，透過檳榔攤及兼職夜市擺攤工作負擔家中經濟，儘管阿嬤想多花時間陪伴小恩，但因長時間的工作，2人互動減少許多。

小恩阿嬤在其中一場活動中，與小恩分享家中傳承菜餚「紅燒吳郭魚」，她說，自己與哥哥自小由父親獨自撫養長大，家中3人都喜歡吃魚眼睛，父親為公平起見，決定每天煮1條吳郭魚，3人輪流享用魚眼睛，這道料理不僅充滿懷念味道，讓她想起父親的疼愛，更串連起與父親之間的情感連結。

小恩阿嬤說，因著這道傳承料理，她與小恩彼此的關係有了正向改變，心中很感動也很開心，從沒想過能因著料理，讓自己與孩子的關係更靠近。

另外一位個案全全則笑說，在活動中因為當媽媽的料理小助手，才知道每天煮菜的辛苦，「未來要繼續當媽媽的小助手，不讓媽媽再這麼辛苦了！」

此外，花蓮家扶中心的社工也特地將每位母親煮食的菜餚製成食譜，將每人的拿手好菜或是為了孩子研發的料理，分享給其他家長，其中一位惠真媽媽見到食譜驚呼，一道家常菜製成食譜竟是如此特別，大幅增加她對料理的自信心。

花蓮家扶中心主任施政延表示，中心陪伴1776戶家庭中，逾7成主要照顧者為女性，看著孩子與家長透過味覺記憶，尋回生命的希望感，，相當感動，且孩子亦能在親子廚房過程中，體會到照顧者的愛與用心，進而產生正向影響力。