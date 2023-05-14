男星班傑與老婆Cindy的女兒於近日順利出生，消息一出獲得外界祝福。班傑高興之餘，也心疼老婆在水中生產2個小時，而他透露自己全程參與老婆的生產過程，親自幫女兒剪臍帶後，夫妻倆將臍帶與胎盤留下作為料理食用，希望能幫妻子補身體。

班傑聽說吃胎盤可以補鐵與美顏，復原跟發奶的狀況會比較快，所以老婆產後請工作人員將胎盤和臍帶「打包」回家，並由班傑料理。班傑表示自己把胎盤跟臍帶川燙，加了洋蔥、薑、胡椒一起炒，他也認真表示：「第一次吃人肉，一直想說可以煮嗎？沒煮過這個，我第一口有點怕怕，那種感覺像外國人嘗試吃豬血糕。」

據《TVBS新聞網》表示，隔天班傑把煮好的胎盤帶到醫院跟Cindy一起吃，他分享口感：「像豬肝，也像豬血，有些地方有膜，又像腸子、豬肚、豬肝，沒有平均口感。」老婆也表示：「我以為腥味會很重，這（胎盤）比較好吃，脆脆的！」

班傑料理老婆的胎盤及臍帶，夫妻倆一起享用吐真實口感。(圖/重感情創意提供)

事實上，班傑參與了妻子生產的過程，他親手替女兒剪臍帶，直呼很神奇：「像做夢一樣」，而且他感覺女兒似乎認得他，只要眼神有瞄到自己，馬上就不哭了。此外，他透露老婆生完後雖然很累但卻很興奮，表情看起來相當滿足。