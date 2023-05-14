范瑞薔薇強調新住民的母語教育要順其自然，對她而言要教小孩最重要的一句越南話是「Con thương mẹ」(越語發音：宮吞美)，意思是「我愛您」。（移民署提供）

來自越南的新住民范瑞薔薇，在台從事節目主持人工作，日前移民署舉辦的新住民家庭法令宣導，不緊要對母親說，也要對身為母親的自己說：「Con thương mẹ」（越語發音：宮吞美），意思是「我愛您」。

38歲的范瑞薔薇，從小就對華語特別有興趣，大學時來台就讀台灣藝術大學廣播電視學系，曾幾擔任廣播及電視越語新聞主播，也參與電視劇演出，希望讓身處台灣的越南同鄉，可以用熟悉的語言去了解台灣及國際間的大小事，育有4歲、2歲女兒。。

台北市服務站於日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，邀請范瑞薔薇分享來台經驗以及親子相處間的點點滴滴。課程中安排學員一同手作康乃馨花束，感謝母親賦予生命並用愛陪伴孩童成長茁壯。

薔薇身兼新住民的身分，了解各種階段在異國的辛苦，除了語言學習外，也要適應不同的文化差異。薔薇分享她的小祕訣，便是透過音樂、繪本、卡通，先讓孩子對母語產生興趣，讓孩子從小對越南語耳濡目染，讓身處台灣的孩子與越南家人仍然可以相處融洽。

薔薇與學員分享一句在這節日最重要的越南語，不僅對自己的母親說，也要對做為母親的自己說：「Con thương mẹ」，意思是「我愛您」。