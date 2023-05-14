苗栗陳姓男子透過遊戲交友軟體，認識未滿16歲少女，兩人也曾發生2次性行為，結果少女母親發現報警。苗栗地方法院審理案件， 認為陳男利用少女對於男女感情、性行為認識程度以及性自主能力都未臻成熟，未違背少女意願，對於14歲以上未滿16歲女子為性交，共2罪、各處有期徒刑4個月。判陳男應執行有期徒刑6個月。

根據判決指出，陳男去年透過遊戲交友軟體結識少女，知道少女14歲以上、未滿16歲，去年7月7日到10日間，在住處房間內未違反少女意願，對少女性交得逞；去年7月25日再將少女帶到住處，未違反少女意願，二度對少女性交得逞。

少女母親發現後報警處理，陳男坦承犯行。苗栗地方檢察署依陳男於警詢、偵查中自白與少女指述，還有2人之間的LINE對話紀錄截圖照片，跟少女驗傷診斷書等，依法將陳男提起公訴。

法官審理，核陳男所為，是犯刑法第227條第3項對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，其所為2次犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰，審理結果判陳男應執行有期徒刑6個月